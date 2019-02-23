شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية جيبوتى وسفيرا لبنان وعمان يتوجهون لشرم الشيخ لحضور القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى اليوم، السبت، محمود على يوسف، وزير خارجية جيبوتى، وعلى بن أحمد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، وعلى أحمد حلبى سفير دولة لبنان بالقاهرة، متوجهين إلى شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الاوروبية الأولى والتى تستضيفها مصر .

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، بمدينة شرم الشيخ أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 49 دولة عربية وأوروبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.