عقب زيارة ولي العهد.. الهند تزف بشرى سارة للسعوديين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 13 دقيقة - 2:37 مساءً, 23 فبراير 2019 م

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أعلن وزير السياحة في ولاية كيرلا الهندية، كاداكامبالي سوريندران؛ أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين السعوديين، وكذلك تبسيط إجراءات السفر الخاصة بالسياح.

ورحب وزير السياحة في كيرلا؛ بالقرار المشترك الذي اتخذته الهند والمملكة العربية السعودية، بتمديد تسهيلات التأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين، وقال إن القرار الذي اُتخذ في اجتماع بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ في نيودلهي الأربعاء الماضي، سيعطي دفعة كبيرة للسياحة في الهند وولاية كيرلا.

وأوضح كاداكامبالي، أن إدارة السياحة بالولاية كانت تطالب خلال السنتين والنصف الماضية بإلغاء نظام التأشيرات القديم الذي يطالب السياح السعوديين بضرورة إجراء البصمات، وإن زيارة ولي العهد أسهمت في تسهيل الإجراءات للمواطنين السعوديين والحصول على تأشيرات إلكترونية بكل يسر.