شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : واشنطن تخطط لتسليح المعارضة في فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت موسكو إن لديها معلومات تدعم تأكيداتها لكنها لم تكشف النقاب عنها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن قافلة المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا قد تؤدي لاشتباكات وتخلق ذريعة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو حليف موسكو بالقوة.
ووصف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية هذا التأكيد بأنه "اتهام غير منطقي" تنشره روسيا من قبيل "الدعاية".
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