بإسناد التحالف.. عملية عسكرية واسعة على معاقل القاعدة في أبين اليمنية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت، السبت، عملية عسكرية واسعة على معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين جنوبي اليمن، وذلك بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية.
وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن حملة أمنية وعسكرية مشتركة من قوات الحزام الأمني وقوات الدعم والإسناد، وصلت إلى "جبل عكد" شرق مدينة لودر.
وذكر المصدر أن الحملة بدأت بمداهمة وملاحقة العناصر الإرهابية في مديريات مودية والوضيع ووادي عومران.
ويقود الحملة قائد قوات الحزام الأمني في أبين العميد عبداللطيف السيد، وقائد قوات الإسناد العميد منير اليافعي.
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