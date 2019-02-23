انت الان تتابع تركيا تحذر من أي فراغ أثناء انسحاب أمريكا من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "إلى اليسار" والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان بولاية فرجينيا الأمريكية

نقلت وكالة الأناضول للأنباء يوم السبت عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه ينبغي ألا يكون هناك فراغ أثناء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال يوم الجمعة إن واشنطن ستترك نحو 400 جندي في منطقتين سوريتين مما يمثل تغييرا في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء الولايات المتحدة في سوريا.

وقال أكار للوكالة ”قمنا بتذكير شركائنا بأنه ينبغي ألا يكون هناك أي فراغ في السلطة بأية حال أثناء الانسحاب“ في إشارة إلى محادثاته في الولايات المتحدة مع باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي.

وأصدر ترامب قرارا في ديسمبر كانون الأول بسحب كل القوات الأمريكية في سوريا، وقوامها 2000 فرد، بعدما قال إنهم هزموا متشددي تنظيم الدولة الإسلامية هناك. وأثار القرار المفاجئ غضب حلفاء ومشرعين أمريكيين.

لكن مسؤولا في الإدارة قال إن ترامب اقتنع يوم الخميس بانضمام نحو 200 جندي أمريكي إلى التزام بالإبقاء على ما يُتوقع أن يتراوح بين 800 و1500 جندي في المجمل من دول أوروبية حليفة لإقامة ”منطقة آمنة“ في شمال شرق سوريا ومراقبتها.

وقال أكار أيضا إنه كرر دعوته إلى خروج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية من ”المنطقة الآمنة“ التي تريد تركيا السيطرة عليها.