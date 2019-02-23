شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان ينظم أسبوع حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات وأنشطة اليوم الأول من أسبوع حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط والذى ينظمه المجلس وفقا لإستراتيجية عمله والخطة التنفيذية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وافتتحت عدة دورات تدريبية منها تدريب للكوادر الحكومية بالمحافظة حول أساسيات ومفاهيم حقوق الإنسان وتلقى الشكاوى، ويشارك 27 متدربا من الكوادر الحكومية بديوان المحافظة ووحدات حقوق الإنسان بمراكز المحافظة. ويستهدف البرنامج التدريبى رفع قدرات العاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظة والمراكز التابعة، كما يتناول كيفية تطوير آليات التعاون بين المجلس ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات. وعقد المجلس لقاءً مع منظمات المجتمع المدنى العاملة بالمحافظة واستهدف اللقاء تعزيز سبل التواصل بين المجلس والمنظمات وكذلك العمل على تنمية الوعى المجتمعى داخل المحافظة بقضايا حقوق الإنسان والتعريف بدور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية المستدامة. وبدأت فرق العمل الميدانية فى تلقى شكاوى المواطنين بقرى ومراكز محافظة أسيوط للتعرف على احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وعرضها على الجهات المعنية بحثا عن حلول بشأنها. ومن الجدير بالذكر أن أسابيع حقوق الإنسان هى إحدى الآليات التى يستخدمها المجلس لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

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