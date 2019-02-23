شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تعقد اجتماعا موسعا مع المحافظين لبحث أزمة تقنين وضع اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واضاف الشعينى، على هامش زيارة وفد برلمانى لمحافظة مطروح ومدينة برج العرب من أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على حل مشاكل الفلاحين المتعلقة بالزراعة، وهناك تواصل دائم مع المسئولين من أجل تحقيق هذا الغرض، وذلك بهدف التخفيف عن المزارعين ، مشيدا بدور القيادة السياسية فى هذا الإطار واهتمامها الكبير بقضايا الزراعة، وأنها ملف هام لتحقيق الاستقرار والبناء ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.

أوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشاكل الفلاحين على مستوى الجمهورية تتطلب أمانة فى عرض المشكلة من قبل المسؤولين ليتم التعامل مع الملف بناء على هذا العرض الدقيق المفصل، لافتا إلى أن مشكلة تقنين وضع اليد على مستوى المحافظات المختلفة تعد ملف هام وشائك والحل لابد أن يتم وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار سواء للمواطنين حائزى الأراضى منذ سنوات وفى نفس الوقت الجميع مع عودة حق الدولة وتطبيق القانون فيما يضمن الاستقرار للمزارعين الجادين فى عملهم ورجوع حق الدولة الذى لا يختلف عليه أحد.

وأشار الشعينى، إلى أن الوفد التقى خلال الزيارة باللواء مجدى الغرابلى، محافظ محروح، وعرض عليه كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة بناء على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، والتى تتلخص فى تقنين وضع اليد لحائزى الأراضى الفعليين، وذلك وفقا للاشتراطات المنصوص عليها والقوانين المنظمة لهذا الأمر على أن تكون هناك سرعة فى الاجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة لأزمة الصرف الزراعى بواحة سيوة وكيف تحول هذا الأمر لخطر يهدد بغرق لمنطقة السكنية بالمدينة، الى جانب مشاكل شباب قرى الخريجين.

واستطرد الشعينى، أن المحافظ لديه إلمام بكافة المشاكل بالمحافظة، وفيما يخص التقنين أكد أن هناك لجنة تثمين رباعية تقوم بتحديد الأسعار ثم يأتي دور المحافظة فى التصديق على ذلك وفقا لطبيعة كل منطقة وفى بعض الأوقات كان للمحافظة رأى اخر فى تحديد الاسعار وبالفعل تم خفض السعر المتفق عليه فى اللجنة الرباعية، وهذا كله يعنى أن المحافظة لها دور رئيسى فى هذا الملف لصالح المواطنين والدولة فى آن واخد، لافتا إلى أنه فيما يخص الصرف الزراعى هناك عدد من الحلول الآجلة والعاجلة لانقاذ واحة سيوة من الغرق.

وتابع الشعينى: كما زار أعضاء الوفد واحة سيوة للوقوف على مشكلة الصرف الزراعى على أرض الواقع واتضح جليا خطورة الموقف، وأوصت على وجه السرعة بضرورة وضع حلول عاجلة لإنقاذ الواحة من الغرق، ثم وضع استراتيجية للقضاء على الأزمة نهائيا على أن يتم توفير الاعتمادات المالية في الموازنة العامة الجديدة، ويتمثل الحل فى نقل مياه الصرف الزراعى خارج الكتلة السكنية، لافتا إلى أن هذه المشكلة قائمة منذ أواخر التسعينات ولابد من التعامل الفورى معها حتى لا تتحول لكارثة.

ولفت رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الى زيارة الوفد لسيدى عبد الرحمن، للوقوف على مشاكل تقنين وضع اليد الخاصة أراضى 16 الف فدان التى تم تخصيصها للعاملين فى الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية، على الرغم من استصلاحها من قبل المواطنين وزراعتها منذ عشرات السنين وكيف انعكس هذا القرار عليهم خاصة وأنهم على استعداد لتقنين وضعهم وفقا للاشتراطات المتفق عليها والقيمة التى سيتم تحديدها فى القانون.

واستمع الوفد البرلمانى برئاسة هشام الشعينى، لمشاكل المزارعين بمنطقة الحزام الاخضر والتى تتعلق أيضا بمشكلة تقنين أوضاعهم، وعقدت لقاء موسع فى حضور كافة الأطراف المعنية بالأمر، وكان رد رئيس جهاز مدينة برج العرب أن مشكلة التقنين تتمثل فى ضرورة وجود مياه، مؤكدا على أن المقننات المائية هى الفيصل فى ملف تقنين وضع اليد بالمنطقة.

واختتم أعضاء الوفد زيارتهم لقاء عدد من شباب الخريجين للاستماع لمشاكلهم المتمثلة فى تراكم غرامات تأخير سداد الأقساط، وأنهم أصبحوا مثقلين بالديون، بالإضافة للمقننات المائية.

وأوصت اللجنة بسرعة حل أزمة التقنين وفقا للقوانين المنظمة للأمر حتى لا يضيع حق الدولة وحق المواطن، وفى نفس الوقت توفير الاعتمادات المالية لحل أزمة الصرف الزراعى بسيوة، وبحث إمكانية رفع غرامات التأخير على شباب الخريحين، ومنحهم مهلة لسداد الأقساط 6 شهور على أن يُراعى سداد الأقساط بالتزامن مع موسم جمع الحصاد.د، على أن يقدم كل مسئول تقرير كتابى للجنة حول المشاكل والحلول والمطلوب توفيره من اعتمادات حتى تتضح الصورة أمام أعضاء اللجنة بكافة التفاصيل ويتم التعامل بناء على هذا الوضع.

الجدير بالذكر أن وفد من لجنة الزراعة. الرى بمجلس النواب زار محافظة مطروح للوقوف على مشاكل تقنين وضع اليد، وسيوة لبحث أزمة الصرف الزراعى وبحث تنمية الواحة وأنها تصبح قبلة للاستثمار، ومشاكل المزارعين فى منطقة سيدى عبد الرحمن، وملف تقنين وضع اليد بمنطقة الحزام الاخضر، واخيرا الاستماع لمشاكل شباب الخريجين، وضم الوفد كل من النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومن أعضاء اللجنة، محمود هيبة، صبرى يوسف، سيف نصر الدين، أحمد أبو خليل ، من أمانة اللجنة يحيى جلال وأحمد العقاد.