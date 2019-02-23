شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ يؤكد زعامة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن انعقاد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ غدا، الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبعث بعدة رسائل للعالم كله فى مقدمتها أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبح لها دورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال "حسب الله" فى بيان له أصدره اليوم، السبت، إن الرسالة الثانية تؤكد أن مصر اصبحت بلد الأمن والآمان والاستقرار، وأنها ليست قادرة فقط على تحقيق الأمن والاستقرار بل حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة شهد بها العالم كله فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين معتبرا هذه القمة بأنها فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية.

وأشار الدكتور صلاح حسب الله أن انعقاد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ، تؤكد الزعامة العربية لمصر، وكذا ثقة الاتحاد الأوروبى فى مصر مضيفا أن انعقاد القمة العربية الأوروبية تبعث برسالة ثالثة للعالم تتعلق بالترويج للسياحة المصرية عالميا، خاصة أن هذه القمة سيحضرها العديد من رؤساء الدول العربية والأوروبية، وهو ما يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ومن ثم يمثل دعاية وترويج للسياحة المصرية، وأن الوفود الأوروبية والعربية والمرافقين لهم وإطلاعهم على الحياة فى مصر ينشط الاقتصاد والاستثمار والتجارة فى مصر، فضلاً عن أن الحوار البناء بين المؤسسات والأفراد المصرية والمشاركون، مشيرا إلى أن الرسالة الرابعة تتمثل فى معرفة الوفود العربية والأوروبيين بما يتم على أرض مصر من مشروعات قومية كبرى ومن نجاحات كبيرة حققتها مصر فى مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والتنمية وهذا سيعمل على دعم العلاقات الأوروبية العربية، لاسيما أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول للعالم العربى وللدولة المصرية.