شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بالبرلمان: نوجه الشكر للسيسى لانحيازه الدائم للعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10/10/2018، وسط إشادة من أعضاء اللجنة بالاتفاقية وأهدافها.

وأشاد جبالى المراغى، بالاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان بشأن التأمينات الاجتماعية، واعتبرها تصب فى صالح العمال المصريين فى اليونان، قائلا: "لجنة القوى العاملة توجه التحية والتقدير وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على انحيازه الدائم للعمال".