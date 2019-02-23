داخلية النمسا: مقاتلو داعش قنابل موقوتة لا مكان لها في بلادنا

أكد وزير داخلية النمسا هيربرت كيكل، أنه لن يسمح بعودة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من حاملي الجنسية النمساوية إلى البلاد، قائلا إنهم "قنابل موقوتة ولا مكان لها في بلادنا".

وأضاف انه"يوجد لدينا بالفعل ما يكفي من مثل هذه الحالات ولا نريد المزيد من المشاكل"، موضحا أن أمر حظر دخول هؤلاء الإرهابيين إلى البلاد يشمل أيضا النساء والأطفال من عائلاتهم. وشدد على ان "قاطعي رؤوس البشر لا مكان لهم بيننا ولا مكان أيضا لكل من يدعمهم أو يمولهم".

وأشار إلى أن "جميع الحكومات الأوروبية تواجه ذات المشكلة بعد إنهيار داعش في سوريا والعراق"، مشدداً على "ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الحكومات الاوروبية؛ لأن هؤلاء الإرهابيين يسعون إلى الاستفادة من نظام قضائي حديث وأنظمة اجتماعية جيدة وإنسانية في أوروبا".