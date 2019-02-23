صحيفة فييتنامية: إجراءات أمنية مشددة لحماية ترامب خلال لقاء القمة مع كيم بفيتنام

أفادت صحيفة "VnExpress" الفييتنامية عن "وصول أكثر من 200 عنصر من الاستخبارات الأميركية قريبا إلى عاصمة فيتنام هانوي، لتأمين سلامة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، خلال القمة المقررة هناك مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون".

وذكرت أنه "من المقرر أن يتم نقل العناصر الاستخباراتية الذين سيُكلّفون بحماية ترامب، على متن طائرات عسكرية من القاعدة الأميركية في اليابان، وسيقيمون في أحد الفنادق في هانوي، هذا وأرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي طائرات عسكرية من نوع "بوينغ سي-17"، محملة بتجهيزات ومعدات مخصصة لإجراء اللقاء بين الزعيمين وكما تم إرسال سيارات "ليموزين" وأخرى من نوع "شيفروليت سوبوربان" ومروحية ليستخدمها ترامب أثناء زيارته إلى فيتنام".

ومن المقرر أن يجري ترامب في هانوي لقاء قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، وهو اللقاء الثاني من نوعه، حيث التقى الزعيمان في حزيران الماضي في سينغافورة.