لفت وزير الداخلية الباكستاني، شهريار خان آفريدي، إلى أن تركيا تقف دائما إلى جانب بلاده واصفًا إياها بأنها "الشقيق الأكبر"، مؤكداً أن "باكستان تولي أهمية بالغة للزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن كل باكستاني يترقبها".
وأشار أفريدي إلى أن "أردوغان ارتقى بتركيا إلى أعلى المستويات"، لافتاً إلى أن "تركيا تقف دائما إلى جانب باكستان، وهي بمثابة الشقيق الأكبر، الأمر الذي سيشكل نموذجا يحتذى بالنسبة للدول الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية باكستان: تركيا بمثابة الشقيق الأكبر وتقف إلى جانبنا دائما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.