جبق: لن اسمح لأي مستشفى برفض اي مريض وممنوع رد اي محروم

أكد وزير الصحة جميل جبق بعد جولة على مستشفيات عكار انه "لن اسمح لأي مستشفى برفض اي مريض وممنوع رد اي محروم لا يحمل الاموال التي تخوله الدخول الى المستشفى".

وأعلن انه "سأعمل لفتح جناح خاص لامراض القلب في مستشفى حلبا الحكومي، وسنخصص لعكار 7 مليار ليرة وعكار هي اولوية لوزارتنا".

وفي كلمة له من مستشفى حلبا الحكومي، قال: "نعمل على اعادة تأهيل المستشفى و أخذت القرار بالغاء السقف المالي للمستشفى". وأضاف "عكار منطقة محرومة كسائر المناطق اللبنانية على الاطراف ونحاول اكتشاف النواقص في المستشفيات لنتمكن من تأهيلها وسنلغي السقف المالي لمستشفى عبدالله الراسي الحكومي كلياً".