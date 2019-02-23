الحواط دعا الى اعتماد لامركزية النفايات عبر الفرز من المصدر

دعا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط الى اعتماد لامركزية النفايات عبر الفرز من المصدر. وطالب بدعم مشروع السياحة البيئية الذي تقوم به بلدية جبيل ووضع خريطة سياحية للمناطق البيئية.

وبعد جولة ميدانية لوزير البيئة فادي جريصاتي في قضاء جبيل ، وفي لقاء معه في مركز اتحاد بلديات جبيل، رحبّ الحوّاط بـ "الوزير الصديق جريصاتي "، مشيراً الى ان الجميع بانتظار البدء بالعمل لمعالجة المشاكل البيئية بما يساعد في تنشيط الحركة السياحيّة.

وطالب بتسديد مستحقّات الصندوق البلدي المستقل حتى تتمكنّ البلديات من تنفيذ المشاريع المقرّرة ، مشدّداً على الحاجة الملحّة لتحقيق مشروع لجمع النفايات تشارك فيه جميع البلديات ، ويقوم على الفرز من المصدر.

ورأى ان المطلوب هو تطوير معمل حبالين وايلائه الاهتمام اللازم ، مع التزام جميع المواصفات البيئية المطلوبة ، بما يؤمن حلّاً نهائياً لمشكلة النفايات في قضاء جبيل.