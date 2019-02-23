بهية الحريري: علينا الاهتمام بالمواهب الرياضية وتشجيعها

هنأت النائب بهية الحريري في كلمة لها خلال حفل تكريم المدارس والطلاب الذين شاركوا في "المهرجان الرياضي المدرسي" الطلاب على "الروح التنافسية الرياضية والودية التي اتسمت بها مشاركتكم في المهرجان الرياضي المدرسي"، ونوهت ب"المواهب التي تظهر من خلال هذه الألعاب".

وأكدت الحريري انها "من المؤمنين بأن علينا الاهتمام بالمواهب الرياضية اكثر وعلينا ان نشجعها اكثر لأننا، في عصر متسارع وسريع التطور في موضوع التكنولوجيا، نفقد ميزة التمتع بالرياضات المتنوعة. لذلك عندما فكرنا في موضوع الماراثون كان احد الأهداف ان نخلق لدى الجيل الجديد رغبة في عملية المشاركة، ومن خلال هذه المشاركة يمكن ان نكتشف مواهب وعدائين ليتم مواكبتها وتنميتها وتأهيلها لمشاركات وطنية وعالمية".