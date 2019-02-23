كشف النائب جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "وزارة المالية دفعت مستحقات مزارعي القمح يوم الاربعاء والتي كانت الدولة متأخرة عن دفعه"، متسائلا:" كان ضروري نقيم القيامة حتى تدفع الدولة؟!".

كانت هذه تفاصيل خبر السيد أكد دفع مستحقات مزارعي القمح: "كان ضروري نقيم القيامة؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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