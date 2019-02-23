عبد الرزاق: الرئيس عون وضع لبنان على الطريق الصحيح

شكر منسق اللقاء الإسلامي الوطني الشيخ ماهر عبدالرزاق "رئيس الجمهورية ميشال عون على كل مواقفه الداخلية والخارجية وخاصة مواقفه الأخيرة في الجلسة الأولى للحكومة حيث نعتبر أن فخامته وضع الأمور في نصابها ووضع لبنان على الطريق الصحيح فنحن نعتبر أن لبنان اليوم في أيدي أمينة وصادقة من رجل على مستوى كل الوطن فيحمي سيادة لبنان واستقراره ويمثل الضمانة لكل اللبنانيين و هو العامود الفقري لنا جميعاً".

وفي تصريح له بعد لقائه وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف أكد عبد الرزاق ان" لبنان لا يربطه بسوريا موضوع النازحين ولا موضوع الحدود المرسومة فقط لأن ما بين لبنان وسوريا علاقة تاريخية قوية واتفاقيات وعمل كبير وخاصة عندما امتزجت دماء الجيش السوري واللبناني ببعضهما في مواجهتهما للمشروع الإرهابي التكفيري ونحن نؤكد أنه من الطبيعي أن يكون هناك تواصل دائم مع سوريا وأن يزور الوزراء اللبنانيون سوريا ويزور الوزراء السوريون لبنان وهذه هي القاعدة اليَوْمَ التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية".