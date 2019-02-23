المنلا:الحريري يلتزم في مواقفه وممارسة مهامه انطلاقا من البيان الوزاري

أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نديم المنلا، "أن ما نقلته قناة o.t.v. عن لسانه بخصوص موقف رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لم يكن دقيقا"، مؤكدا "أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يلتزم في مواقفه وممارسة مهامه انطلاقا من البيان الوزاري للحكومة ولا سيما ما يتعلق بسياسة النأي بالنفس وقرارات الجامعة العربية وكل ما ينسب من استنتاجات وتحليلات مغايرة للواقع ولا تمت الى الحقيقة بصلة. مع التأكيد ان توجيهات الرئيس الحريري لجميع المعنيين تقضي بالامتناع عن الخوض بأية سجالات سياسية يمكن أن تحرف العمل الحكومي عن مساره المطلوب في هذه المرحلة، وهو على تواصل مع جميع الوزراء في هذا الشأن تجنبا لاية تفسيرات خاطئة".

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