"مدبولي" يعتمد تعديل تخطيط 8 أفدنة بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع ترفيهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 والصادر بتاريخ 23 فبراير 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 9 لسنة 2019، بشأن اعتماد تعديل التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (5 أ) بمساحة 8.42 فدان، بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لشركة إيديا فيردي للاستثمار العقاري "ذا ووتر واي" لإقامة مشروع تجاري ترفيهي عليها.

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