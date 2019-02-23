"باستخدام إيشارب ومسمار".. انتحار أول ضحايا الثانوية العامة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي، تقيم في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار شنقًا باستخدام "إيشارب".

التفاصيل بدأت عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "إ.أ"، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، وتقيم بإحدى قرى مركز دسوق، جثة هامدة إلى المستشفى، وبها آثار خنق حول رقبتها.

بالانتقال والفحص وبسؤال شقيقها أفاد بانتحار شقيقته نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب ضغوط المذاكرة المستمرة، وأنه في يوم وفاتها عنفتها والدتها بسبب المذاكرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة.

وتبين من تحريات الشرطة، أن الطالبة دخلت غرفتها واستخدمت إيشارب وعلقته في مسمار ولفته حول رقبتها، قبل أن يكتشف أهليتها انتحارها.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، بعد توقيع الكشف الطبي على جثة الطالبة بوجود آثار خنق حول الرقبة، ولم يجزم بسبب الوفاة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1769 لسنة 2019 إداري مركز شرطة دسوق، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطالبة، والتصريح بالدفن.