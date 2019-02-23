انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال في بورسعيد غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، غدًا الأحد، وحتى 27 فبراير الجاري.

وأشار محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيجري تدشين الحملة بمركز طبي العرب بحضور السيدة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مناشدا المواطنين بالمبادرة إلى تطعيم أطفالهم بالأعمار المستهدفة والتعاون مع فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة والتي ستنتشر في جميع أرجاء المحافظة.

ويصل عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة ١٠٩ ألف طفل وطفلة بجميع القرى والأحياء، بإجمالي ٣٥٠ فرقة في الحضر والريف.