بالصور.. وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال إنشاء "محور سمالوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
تابع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم السبت، أعمال إنشاء محور سمالوط علي النيل، والذي يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) بطول إجمالي 24 كم، وبتكلفة إجمالية تصل إلي مليار و 450 مليون جنيه.
وقال المحافظ، إن محور سمالوط، هو الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، ويساعد على جذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية في "السرارية" شرق النيل.
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