محافظ سوهاج يستجيب لشكاوى المواطنين على "فيس بوك

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح أحد أكشاك الكهرباء بمدينة أخميم، وذلك بعد تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تُظهر فتحات أسفل كشك الكهرباء.

وأوضح "الأنصاري" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم توجهت إلى موقع كشك الكهرباء، وجرى التعامل مع تلك الفتحات، وعمل الصيانة اللازمة حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما استجاب محافظ سوهاج لشكوى من وجود عامود كهرباء مكسور على الطريق العام بمجلس قروي الحواويش بأخميم، وجرى استبداله بآخر جديد حرصًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات.

كما استجاب لمواطنة مقيمة بمركز أخميم تتضرر من عقار آيل للسقوط، إذ قامت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمعاينة العقار على الطبيعة، وتبين أنه مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب اللبن، وآيل للسقوط وجرت مخاطبة مركز شرطة أخميم بإخلاء العقار حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التعامل مع شكوى لأهالي أحد النجوع بمركز المراغة يتضررون فيها من عدم وجود خريطة حيز عمراني للنجع، لافتا أنه يجري الآن التنسيق بين الوحدة المحلية ولجنة المسميات لإصدار قرار تسمية للكتلة السكنية" النجع" حتى يمكن مخاطبة وزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني لإدراجها ضمن الحيز العمراني.