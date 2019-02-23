مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" غربي الموصل

أعلن مصدر عسكري اليوم السبت، مقتل سبعة من عناصر تنظيم "داعش" واعتقال اثنين آخرين إثر صد هجوم شنه تنظيم "داعش" غربي الموصل400 كم شمال بغداد.

وقال مصدر عسكري للوكالة إن "قوة من الجيش صدت اليوم هجوماً شنه عناصر تنظيم "داعش" تسللوا إلى منطقة الجزيرة 120 كم غربي الموصل محاولين السيطرة على نقاط الجيش المتمركزة بالمنطقة، وتمكنت من قتل سبعة من عناصر "داعش" واعتقال اثنين آخرين تم اقتيادهما إلى مقر القوة للتحقيق معهما.

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