تركيا تحذر من الفراغ أثناء الانسحاب الأميركي من سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار امسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خلال زيارة للولايات المتحدة إنه ينبغي ألا يكون هناك فراغ أثناء انسحاب القوات الأميركية من سوريا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قال أمس الجمعة إن واشنطن ستترك نحو 400 جندي في منطقتين سوريتين مما يمثل تغييراً في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن أن يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء الولايات المتحدة في سوريا.
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