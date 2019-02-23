رئيس وزراء الهند: نقاتل من أجل كشمير وليس ضد شعبها

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حذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، من "استهداف سكان إقليم (كشمير) والأقليات الأخرى"، في أعقاب التفجير الانتحاري الذي وقع في مقاطعة (بولواما) بالشطر الهندي من الإقليم.
وقال مودي - خلال أول تصريح له منذ وقوع الهجوم نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية - "إننا نقاتل من أجل كشمير وليس ضد
يذكر أن هجوما انتحاريا استهدف قافلة أمنية في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" مؤخرا، أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا.
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