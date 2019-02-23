رئيس وزراء الهند: نقاتل من أجل كشمير وليس ضد شعبها

وكالات

حذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، من "استهداف سكان إقليم (كشمير) والأقليات الأخرى"، في أعقاب التفجير الانتحاري الذي وقع في مقاطعة (بولواما) بالشطر الهندي من الإقليم.



وقال مودي - خلال أول تصريح له منذ وقوع الهجوم نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية - "إننا نقاتل من أجل كشمير وليس ضد

شعبها.. إن مواطني كشمير عانوا أكثر من غيرهم بسبب الإرهاب، ويجب أن دعمهم".



يذكر أن هجوما انتحاريا استهدف قافلة أمنية في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" مؤخرا، أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا.