30 قتيلًا وجريحًا من ميليشيات الحوثي في معارك مع قبائل يمنية بحجة

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ميليشيات الحوثيوكالات :
أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، بسقوط 30 قتيلا وجريحا من ميليشيات الحوثي في معارك مع قبائل حجور اليمنية بمديرية قارةفي محافظة حجة.
ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل.
كانت مصادر يمنية قد أعلنت، في وقت سابق، أن
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