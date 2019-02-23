رئيس "سي آي إيه" السابق: زعيم كوريا الشمالية أكد اعتزامه التخلي عن برنامجه النووي

الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أندرو كيم

وكالات :

كشف الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أندرو كيم، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قال إنه يعتزم التخلي عن برنامج الأسلحة النووية؛ من أجل أطفاله، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل عن كيم قوله "وزير الخارجية مايك بومبيو سأل زعيم

كوريا الشمالية إن كان ينوي حقا نزع السلاح النووي؟ فأجاب الزعيم الكوري: أنت تعرف، أنا أب وزوج ولدي أطفال، ولا أريد لأطفالي أن يحملوا في حقائبهم أسلحة نووية؛ كي يعيشوا حياتهم".جاءت أقوال كيم قبل أيام من عقد القمة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في الفترة من 27 إلى 28 فبراير الجاري في هانوي.. وبالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، تناقش واشنطن وبيونج يانج اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات، والتعاون الاقتصادي، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.