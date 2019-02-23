الجيش الأفغاني يقتل 27 مسلحًا في عمليات عسكرية

وكالات

قُتل 27 مسلحا خلال عمليات برية وغارات جوية، نفذها الجيش الأفغاني في أربعة أقاليم مختلفة من البلاد في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أنه تم تنفيذ العمليات في أقاليم غزني وأوروزجان وهلمند

ولوجار.

وأضاف البيان أن عشرة مسلحين قُتلوا وأصيب 11 آخرون، خلال الغارات الجوية وعمليات التطهير التي نفذها الجيش الأفغاني في منطقة أندار بإقليم غزني.

وتابع البيان أن ثمانية مسلحين قُتلوا، خلال الغارات الجوية بمدينة تارينكوت بإقليم

أوروزجان وتم أيضا تدمير بعض الأسلحة والذخائر.

وقُتل خمسة مسلحين على الأقل خلال الغارات الجوية في إقليم هلمند ،وتم أيضا تدمير اثنين من مخابئهم ودراجة نارية وبعض الأسلحة والذخائر.

كما قُتل أربعة مسلحين على الأقل خلال الغارات الجوية المماثلة بمنطقة "باراكي باراك" بإقليم لوجار.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على العمليات البرية والغارات الجوية حتى الآن.