كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "سي آي إيه" السابق: زعيم كوريا أكد اعتزامه التخلي عن برنامجه النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أندرو كيم، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قال إنه يعتزم التخلى عن برنامج الأسلحة النووية؛ من أجل أطفاله.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن كيم قوله "وزير الخارجية مايك بومبيو سأل زعيم كوريا الشمالية إن كان ينوى حقا نزع السلاح النووي؟ فأجاب الزعيم الكوري: أنت تعرف، أنا أب وزوج ولدى أطفال، ولا أريد لأطفالى أن يحملوا فى حقائبهم أسلحة نووية؛ كى يعيشوا حياتهم".

جاء ت أقوال كيم قبل أيام من عقد القمة الثانية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى الفترة من 27 إلى 28 فبراير الجارى فى هانوي.. وبالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، تناقش واشنطن وبيونج يانج اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات، والتعاون الاقتصادي، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.