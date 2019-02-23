كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال اثنين من الوزراء السابقين في فيتنام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الفيتنامية اثنين من وزراء الإعلام السابقين، اليوم السبت، للاشتباه في سوء إدارة الاستثمارات العامة، حسبما قالت الشرطة في موقعهم على الانترنت.

وتم القبض على نجوين باك سون، وترونج مينه توان، للاشتباه فى سوء الإدارة والانتهاكات المتعلقة باستخدام مثل هذا الاستثمار.

ووذكرت الشرطة، أن النيابة الشعبية العليا، أأصدرت مرًا للملاحقة القضائية لسون وتوان، اليوم السبت، بسبب انتهاكات للوائح المتعلقة بإدارة واستخدام رأس المال الاستثماري العام الذي يسبب عواقب وخيمة".

وتخضع فيتنام، التي يحكمها الشيوعيون، لحملة قمع فساد كبرى أرسلت بعضو في المكتب السياسي والعديد من كبار المسؤولين الآخرين إلى السجن أو المحاكمات في نطاق واسع من القطاعات.

يأتي هذا، في الوقت الذي يهبط فيه الإعلام العالمي على أرض هانوي، من أجل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، المقرر عقدها في 27 و 28 فبراير، عقب اجتماع الزعيمين التاريخي في شهر يونيو في سنغافورة.