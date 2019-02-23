كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يستهدف عناصر من القاعدة بمحافظة أبين اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر العربية السبت أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في مودية بمحافظة أبين اليمنية.

وركزت الغارات على مواقع التنظيم في وادي عورمان شرق مودية في أبين، وتزامنت مع عملية عسكرية أخرى تقوم بها قوات الحزام الأمني في المحافظة.

وكان تحالف دعم الشرعية أفاد الأسبوع الماضي باستمرار عملياته لمحاربة الجماعات الإرهابية، مضيفا أن عمليتين جرت إحداهما في السابع من يناير الماضي وأسفرت عن اقتحام منزل قائد ميداني لتنظيم القاعدة والثانية في بداية فبراير الجاري وتم العثور على أسلحة إيرانية المنشأ وذخائر ومخدرات وكمية من النقود المزورة.

وكشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين الماضي أن قوات خاصة سعودية ووحدات أمنية يمنية نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت منزل قائد ميداني لتنظيم القاعدة في #حضرموت وأسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص.

كما أكد أنه عثر خلال العملية على أسلحة ومتفجرات ومستندات إيرانية المصدر ومخدرات وعملات مزيفة.