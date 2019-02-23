تفادياً للشغب..تعليمات صارمة من “التراس” الجيش الملكي للجماهير قبل الكلاسيكو

عادت أحداث الشغب لتسيطر على أجواء البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وذلك قبل أيام فقط على خوض كلاسيكو الرجاء الرياضي والجيش الملكي، والذي سيقام على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الأربعاء المقبل.

الالتراس المساندة للجيش الملكي ( بلاك ارسمي –الترا عسكري)، وجهت بلاغا توجيهيا للجماهير الراغبة في حضور اللقاء الكروية، للابتعاد عن الحرب الكلامية التي تسبق مثل هاته المباريات، بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا لتطورها إلى حرب بالمدرجات.

وحسب البلاغ ذاته، فإن الفصيلين المساندين لممثل العاصمة، قد أكدا بأن أي مشجع للفريق حاول النزول إلى أرضية الملعب، أو اقتحمها خلال الكلاسيكو، سيكون أمام عقوبة المنع من الدخول إلى “الكورفا تشي” الخاصة بالجماهير المنضوية تحت لواء الالتراس.

وشدد البلاغ ذاته، على أن الملعب يبقى فضاءً رياضياً وليس مكاناً لاستعراض العضلات، بإقتحام أرضية الملعب، أو التحريض على الشغب.

ودعا الالتراس، إلى الالتزام بتعليمات الفصيلين التشجيعيين، ومساندة الجيش الملكي طيلة التسعين دقيقة، بحثاً عن تحقيق الانتصار الرابع له توالياً، في عهد المدرب الإسباني ألوس.

وضرب الشغب بقوة في الملعب الشرفي بمدينة وجدة، مساء الأربعاء الماضي، في مباراة ديربي الشرق بين نهضة بركان ومولودية وجدة، بعد أن اجتاج أنصار محسوبين على فريق المولودية أرضية الملعب الشرفي ما خلق فوضاً كبيرة.

هذا وقررت اللجنة التأديبية التابعة لجامعة الكرة، معاقبة نادي مولوديةـ وجدة بإجرائه 5 مباريات نافذة دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 85 ألف درهما، مع إلزامه بأداء تعويض مادي بشكل مستعجل لكل الخسائر التي ألحقت بالمركب الشرفي، وذلك بعد تقييمها وتحديدها من طرف إدارة الملعب.

وتمت معاقبة فريق نهضة بركان بدوره، بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها، أن تقديرات الأولية للخسائر الناجمة عن الشغب، قد وصلت إلى ما مجموعه 67 مليون سنتيم، بعد تكسير المدرجات، واقتلاع واحراق الكراسي، وتخريب الأرضية.