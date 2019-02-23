بعد أسبوع الإضراب.. نقابة ترفع سقف التحدي بشعار ” من 20 فبراير إلى 20 يونيو”!

رفعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الكتابة الإقليمية لتاونات، سقف التحدي، بإعلان مسيرة احتجاجية، بعد يوم غد الأحد، تزامناً مع المسيرات الاحتجاجية، التي دعت إليها الاتحادات المحلية لنقابة “كدش”.

المسيرة الاحتجاجية، التي ستنطلق من ساحة “البلدية”، تأتي في سياق ما وصفته الكتابة الإقليمية ب” تجميد الحوار الاجتماعي وضرب الحريات النقابية”، وتحت شعار “نضال متواصل وتصاعدي من 20 فبراير إلى 20 يونيو”، في إشارة لاستمرار الاحتجاجات، بعد إضراب 20 فبراير، الذي انخرطت فيه نقابة “السيديتي”.

وكشف بلاغ للكتابة الإقليمية، توصل ” اليوم24″ بنسخة منه، أنه لمواجهة التراجعات، والبطالة، والزيادة في الأسعار، والاغتناء غير المشروع، بالإضافة إلى “سرقة صناديق ومعاشات الموظفين”، فإن المكتب الإقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يدعو الشغيلة، والمناضلين، ومعهم الهيئات السياسية، والحقوقية، إلى المشاركة في مسيرة 24 فبراير.