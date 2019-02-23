شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالمكلا والان مع التفاصيل

عقدت بقاعة غرفة تجارة وصناعة حضرموت ورشة عمل بعنوان ( حلول تخطيط موارد أعمال الذهب والمجوهرات ) نظمتها شركة يمن سوفت للأنظمة والاستشارات المحدودة بالشراكة مع الغرفة التجارية بمشاركة رجال الاعمال وتجار الذهب والمجوهرات بحضرموت.

وفي الجلسة الافتتاحية للورشة أكد المحامي مجدي مبارك بوعابس القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية على أهمية انعقاد هذه الورشة التي تأتي في إطار الشراكة بين الغرفة التجارية وشركة يمن سوفت التي يدعمها مجلس أدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت ممثلة في نائب رئيس المجلس فارس خالد بن هلابي.

داعياً الحاضرين إلى الاستفادة من الورشة التي ستقدم التعريف بإدارة عمليات حوسبة الذهبة والمجوهرات وكيفية المعالجة الالكترونية لعمليات البيع والشراء للذهب المصنع وغير المصنع وكذلك عمليات الخزن والتوزيع وكيفية إدارة الأجزاء المصنعة للذهب ومعرفة معايير ارتباطها بالبورصة العالمية للذهب والتعرف على المفقود وغيرها من الأمور التي تخص عملية البيع والشراء للذهب والمجوهرات .

من جانبه أشار فتحي عبدالسلام القاضي المدير العام لشركة يمن سوفت للأنظمة والاستشارات المحدودة فرع المكلا إلى أن نظام تخطيط موارد الذهب والمجوهرات يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً ويمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال مشيراً إلى أن هذا البرنامج تم تنفيذه في عدد من الدول وحقق نجاح كبير وقال أن شركة يمن سوفت لديها عدد كبير من العملاء وتولي ادارة الشركة اهتمام كبير بهذا القطاع من أجل النهوض بتطوير وتحسين خدماته لدى تجار الذهب والمجوهرات.

مؤكداً أن هذا النظام الالكتروني الحديث يقدم الكثير من المزايا المتعدد والغير متوفرة في بقية الأنظمة الالكترونية .

بعد ذلك استعرض المدرب عادل مهيوب استشاري الأنظمة المالية والادارية بشركة يمن سوفت خصائص النظام والتقنيات الحديث وكيفية التعامل مع البيع والشراء والخدمات والامتيازات التي سيقدمها النظام الالكتروني الحديث لاصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات بمدينة المكلا .