أبوظبي تستضيف المؤتمر الوزاري الإقليمي لتعزيز الحرية الدينية الأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول لتعزيز الحرية الدينية ودور التعليم والتسامح الديني في مكافحة الفكر المتطرف، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي.

ويناقش المؤتمر دور التعليم والتسامح الديني في مكافحة التطرف والإرهاب، ويستند في مداولاته إلى نتائج المؤتمر الوزاري لتعزيز الحرية الدينية الذي استضافته واشنطن العام الماضي.

ويلقي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، تعقبها كلمة للشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علام مفتي الديار المصرية، وسام بروان باك سفير الحريات الدينية بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما يلقي الدكتور علي بن راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز هداية، كلمة رئيسية، تليها مشاركة نوكس تيمز، المستشار الخاص للأقليات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى الإثنين الـ25 من فبراير/شباط الجاري، وتتناول إحدى جلساته الرئيسية "نمـوذج الإمـارات العربيـة المتحـدة: دور تعليـم التسـامح بيـن الأديـان فـي منـع التطـرف العنيف".

ويناقش في جلسة أخرى وجهات نظـر الحكومة بشـأن الممارسـات الدوليـة الجيـدة والتحديـات التـي تقـف أمـام تعزيز تعليم التسامح، في محاولة لتوفير فرصة للحكومات لمناقشة التحديات والوقوف على الفرص المستفادة من تجارب تنفيذ أو دعم إصلاح المناهج في التعليم المعنوي القائم على القيمة في المدارس.