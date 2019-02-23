كوريا الشمالية تخفض حصص المواطنين الغذائية لـ«النصف»

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أعلنت كوريا الشمالية أنها تواجه نقصا في الغذاء لعام 2019 سيتطلب تخفيض الحصص الغذائية بنحو النصف لمواطنيها. وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن كوريا الشمالية كشفت تلك المعلومات إلى الأمم المتحدة في مذكرة من صفحتين، على الرغم من أن الوثيقة ليست مؤرخة، ومع ذلك تأتي هذه المعلومات قبل أسبوع من اللقاء الثاني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي بفيتنام. وحسب المذكرة، فإن إنتاج البلاد عام 2018 من الغذاء انخفض بنحو 503 آلاف من إنتاج عام 2017، وتقدر البلاد أن نقصها الغذائي سيبلغ 1.4 مليون طن في عام 2019.

وقال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج، إن هذا يرجع لعدة عوامل هي درجات الحرارة المرتفعة والجفاف والإعصار، فضلا عن أن العقوبات المفروضة على البلاد هي المسؤولة عن هذا النقص. وتحث المذكرة الصادرة عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الأمم المتحدة على تقديم المساعدة لمعالجة النقص الغذائي في

وقال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج، إن هذا يرجع لعدة عوامل هي درجات الحرارة المرتفعة والجفاف والإعصار، فضلا عن أن العقوبات المفروضة على البلاد هي المسؤولة عن هذا النقص. وتحث المذكرة الصادرة عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الأمم المتحدة على تقديم المساعدة لمعالجة النقص الغذائي في البلاد. وتخطط كوريا الشمالية لاستيراد 200 ألف رطل من الغذاء وتزرع ما يقرب من 400 ألف رطل من المحاصيل، لكن لا تزال هناك فجوة في توفير الغذاء للبلاد. وذكرت "رويترز" أنه بسبب هذه الفجوة قالت كوريا الشمالية في المذكرة إنها تخطط لخفض الحصص الغذائية بواقع 10.5 أوقية لكل أسرة، بواقع 1.2 رطل (550 جرامًا) من الطعام يوميًا إلى 0.66 رطل (300) جرام في اليوم الواحد. اقرأ أيضا: كوريا الشمالية تطلب مساعدة أمريكا لمواجهة نقص الغذاء



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