انت الان تتابع روسيا تتهم أمريكا بالتخطيط لتسليح المعارضة في فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

اتهمت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي ببحث كيفية تسليح المعارضة في فنزويلا وزعمت أن واشنطن أرسلت قوات خاصة ومعدات بالقرب من ذلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وقالت موسكو إن لديها معلومات تدعم تأكيداتها لكنها لم تكشف النقاب عنها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن قافلة المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا قد تؤدي لاشتباكات وتخلق ذريعة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو حليف موسكو بالقوة.

ووصف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية هذا التأكيد بأنه ”اتهام غير منطقي“ تنشره روسيا من قبيل ”الدعاية“.

وقال المسؤول للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه ”لا توجد حقيقة في ذلك“.