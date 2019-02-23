الزعيم الكوري الشمالي يقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام "في الأيام المقبلة"

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أعلنت فيتنام السبت عن زيارة "في الأيام المقبلة" للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى هانوي التي تستعد لاستضافة قمة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.
وقالت هيئة "باو كوك تي" الإعلامية الناطقة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية إن "كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام في الأيام المقبلة".
وذكرت مصدر عدة لوكالة فرانس برس الجمعة أن كيم سيصل إلى هانوي في وقت متأخر من الخامس والعشرين من شباط/فبراير أو في 26 من الشهر نفسه.
ويفترض أن يلتقي كيم وترامب في 27 و28 شباط/فبراير في هانوي في ثاني قمة بينهما تهدف إلى بحث نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
وسيسافر الزعيم الكوري الشمالي بالقطار حتى دونغ دانغ بالقرب من الحدود مع الصين وسيواصل بالسيارة طريقه إلى هانوي التي تبعد 170 كيلومترا.
وأعلنت فيتنام أن السير على هذا الطريق ممنوع من الساعة 06,00 إلى الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي من 26 شباط/فبراير، ما يوحي بأن كيم سيسلك هذا الطريق السريع المزدحم عادة.
وعززت فيتنام أيضا الإجراءات الأمنية في محطة القطارات في دونغ دانغ وعلى طول الطريق المؤدي إلى هانوي.
وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أنهم شاهدوا السبت أعدادا كبيرة من قوات الأمن المسلحة في هذه المنطقة.
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