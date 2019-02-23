البيت الأبيض يدين بشدة مقتل شخصين برصاص الجيش الفنزويلي

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، إدانته وبشدة إستخدام الجيش الفنزويلي القوة بعد مقتل شخصين في فنزويلا، خلال محاولتهم منع الجنود من إغلاق معبر حدودي مع البرازيل.

وقال بيان للبيت الأبيض "تدين الولايات المتحدة بشدة استخدام الجيش الفنزويلي القوة ضد مدنيين عزل ومتطوعين أبرياء، عند حدود فنزويلا مع البرازيل".

وأضاف "يجب على الجيش الفنزويلي أن يسمح للمساعدات الإنسانية بدخول البلاد بطريقة سلمية.. العالم يراقب".

كما حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السلطات الفنزويلية على عدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.

ووقعت الاشتباكات بين الجنود والمطالبين بدخول المساعدات في ولاية بوليفار الجنوبية الشرقية بالقرب من الحدود مع البرازيل، التي أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاقها الخميس الماضي، لمنع تلك المساعدات من الدخول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه، الإثنين الماضي، تحذيرا شديد اللهجة للقادة العسكريين الفنزويليين بأنهم قد "يخسرون كل شيء" في حال رفضهم دعم المعارض خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، الذي نصب نفسه الشهر الماضي رئيساً بالوكالة، واعترفت به نحو 50 دولة رئيساً انتقالياً منها الولايات المتحدة الأمريكية.