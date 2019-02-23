أخبار السودان.. البشير يعين 6 وزراء اتحاديين عقب اقالته للحكومة

أصدر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، اليوم السبت قرارات جمهورية بتعيين ستة وزراء اتحاديين و18 واليا ينتمون إلى الجيش والشرطة والأمن لتسيير أعمال الحكومة.

وكان البشير قد أعفى مجلس الوزراء والولاة من مناصبهم في خطاب له بالقصر الجمهوري، مساء الجمعة.

وأبقى الرئيس البشير على ستة وزراء اتحاديين في الحكومة الجديدة، أبرزهم الدفاع، العدل، الخارجية، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية وديوان الحكم المحلي.

وكان قد أكد الرئيس السوداني البشير، رغبته في الجلوس على طاولة الحوار للتباحث حول الأوضاع، لتجنيب بلاده مزيدا من المعاناة.

وقال قيادي في الحزب الحاكم بالسودان إن حال الطوارئ أشبه بترتيبات أمنية باتجاه انتخابات عامة في السودان.

وأضاف أن المرحلة تتطلب حكومة كفاءات في السودان قبيل عملية تداول للسلطة في 2020.

وكان قد أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات في السودان، مساء الجمعة، عن استمرار التظاهرات حتى تنحي الرئيس عمر البشير ونظامه.

وطالب بيان لتجمع المهنيين السودانيين بتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية، كخطوة أولى لإيقاف التظاهرات وإنهاء الأزمة.

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكداً أن البشير سيكون رئيساً لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيسٍ آخر.