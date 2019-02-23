شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالبرلمان توافق على اتفاقية التأمينات الاجتماعية مع اليونان والان مع تفاصيل الخبر

ينعقد الاجتماع، بحضور سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعى.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة فى جزيرة كريت بتاريخ 10/10/2018.

وقد وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10/10/2018، وسط إشادة من أعضاء اللجنة بالاتفاقية وأهدافها.

وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إلى أنه تم بتاريخ 17/1/1985 توقيع اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين الحكومتين المصرية واليونانية، والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26/9/1986، وطلب الجانب اليونانى في مناسبات عدة إنهاء العمل بها، نظرا لعدم توافق أحكامها مع تشريعات الاتحاد الأوروبى، وشروط حزمة الإنقاذ المالى التى تفرضها المفوضية الأوروبية.

ويتمثل التعديل الرئيسى الوارد بالاتفاقية الجديدة في العدول عن مبدأ تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من صندوق التأمينات في بلد العمل إلي صندوق التأمينات في بلد المواطن، بمبدأ آخر مغاير في الاتفاقية الحالية وهو مبدأ ضم مدد التأمين، وتسوية حقوق المؤمن عليه عند إنهاء خدمته، كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد علي أن يتحمل كل صندوق نصيبه في المعاش بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية.

وتهدف الاتفاقية إلي تحقيق المبادئ الأربعة الأساسية لتعزيز التنسيق الكامل بين مصر واليونان في مجال التأمينات الاجتماعية، وتجنب تنازع التشريعات الوطنية في البلدين، والحفاظ علي الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلي تحويل المزايا التأمينية للخارج، وتطبق الاتفاقية علي مواطني الدولتين الذين يخضعون أو كانوا خاضعين لتشريعات إحدى أو كلتا الدولتين، أو الذين اكتسبوا حقوقا بموجب هذه التشريعات.

وتناولت الاتفاقية الأحكام المتعلقة بمزايا الشيخوخة والعجز والمستفيدين، والمتمثلة في التزام الجهة المختصة لدي أي من الطرفين بضم مدد التأمين التي قضيت وفقا لتشريعات الطرف الآخر كأنها قضيت وفقا لتشريعاتها بشرط عدم تداخل المدد، وضم مدد التأمين التي قضيت وفقا لتشريعات دولة ثالثة ترتبط مع الطرفين باتفاقيات ثنائية في مجال التأمين الاجتماعى، وضم مدد التأمين في مصر إلى مدد التأمين والإقامة في اليونان لاستيفاء شروط أداء المعاش الوطني وفقا للتشريعات اليونانية بشرط عدم نقصان مدة الإقامة باليونان عن 12 شهرا.

ووفقا للاتفاقية سيتم احتساب مدة التأمين التي قضيت قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ لاستحقاق المزايا، وذلك باستثناء مدد التأمين المحسوبة مقابل مبالغ الاشتراكات المحولة وفقا لأحكام الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية واليونانية عام 1985، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ آخر اخطار كتابي بإتمام الإجراءات الداخلية لدخولها حيز النفاذ، واعتبارا من ذلك التاريخ سينتهي العمل باتفاقية التأمينات الاجتماعية الموقعة بين الحكومتين المصرية واليونانية عام 1985.