رئيس رومانيا: نقدر جهود السيسي والسلطات المصرية لدعم الأمن في المنطقة

مصراوي - القاهرة - (أ ش أ):

أعرب كلاوس يوهانس رئيس رومانيا عن تقديره الكبير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية لدعم الأمن في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر تعد عاملا معتدلا ومساهما حيويا للاستقرار في هذه المنطقة .

جاء ذلك في حوار لرئيس رومانيا الذي يمثل وفد بلاده في القمة العربية – الأوروبية بشرم الشيخ وتترأس بلاده حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي .

وأكد الرئيس الروماني - فى حواره لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أهمية القمة العربية - الأوروبية، باعتبارها أول اجتماع يعقد بمشاركة الدول...