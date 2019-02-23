ماريو عون: ليرحل النازحون عنا بكرامتهم ونتكلم مع الشيطان من أجل عودتهم

اكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون في حديث إذاعي انه "نتكلم مع الشيطان من أجل عودة النازحين إلى سوريا، لا نقبل بأخذهم إلى الموت وانما نسعى لإيجاد طريقة آمنة ونحن نتواصل مع النظام السوري على هذا الأساس". وسأل "مع من علينا التواصل بموضوع عودة النازحين إذا لم يكن مع الرئيس السوري بشار الأسد؟ مع أميركا أو روسيا".
وأضاف "لدي تخوف من هذا الثقل النزوحي، فليرحل النازحون عنا بكرامتهم، لا أتحدّى أبداً ولكننا نتواصل مع السوري لأنه صاحب الشأن". وشدد على انه "لا عودة سياسية وتطبيع مع سوريا إلا في حال عودتِها إلى حضن الجامعة العربية".
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