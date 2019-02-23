كركي شكر القاضي ابراهيم على حماية الضمان و محاربة الفساد

شكر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي النائب العام المالي القاضي على ابراهيم على "التعاون مع الصندوق في محاربة الفساد وحماية أموال المضمونين"، لافتا الى انه "بعد أن تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بتاريخ ٨ شباط ٢٠١٩ بدعوى امام النيابة العامة المالية في بيروت ضد المدعى عليه و. ف. وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا من اطباء وصيادلة وغيرهم بجرم اختلاس اموال الصندوق واستعمال المزور والاحتيال والافادات الكاذبة والغش وسجلت هذه الدعوى برقم 1061/2019 تاريخ 8/2/2019 ، وقد أرفقت بالشكوى تحقيقات التفتيش الإداري في الضمان الاجتماعي التي بينت خيوط هذه الجريمة وتشابكها حول كيفية تنظيم المدعى عليهم لوصفات طبية ولفواتير وهمية باسم مضمونين وبالاتفاق معهم بهدف الاستفادة من تقديمات الضمان بدون وجه حق ، وتقاسم الاموال الناتجة عن هذه الجريمة ، وتوصلت التحقيقات في التفتيش الاداري الى تبيان أسماء الأطباء والصيادلة و المضمونين المشتركين في هذا الأمر"، مشيرا الى ان بعد التحقيقات التي جرت بإشراف النيابة العامة المالية ، وبسرعة قياسية وبتاريخ ٢٢ شباط ٢٠١٩ ادعى القاضي ابراهيم على عشرة أشخاص وكل من يظهره التحقيق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من بينهم 6 أطباء من خارج الصندوق وموظف بجرم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال مزور واحتيال في الصندوق ، وأحال الملف مع 4 موقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان".