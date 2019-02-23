أعطى محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، توجيهاته الى قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت، للسماح لاصحاب المحلات المخالفة عند مدخل بيروت الشمالي بإخلاء المواد والبضائع الموجودة في تلك المحال و لاسيما منها اللحومات الموجودة في البرادات المخصصة لتخزين اللحوم، بهدف تصريفها تلافياً لتعرضها للتلف وانتهاء صلاحيتها .

كانت هذه تفاصيل خبر شبيب سمح لاصحاب المحال المخالفة اخلاء بضائعهم وتصريفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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