شربل: خضعت لضغوطات كبيرة في موضوع الزواج المدني

أكد وزير الداخلية السابق مروان شربل أنه "خضع لضغوطات كبيرة في موضوع الزواج المدني وذلك لاسباب طائفية وسياسية ومناطقية"، مشيرا الى ان "وزيرة الداخلية ريا الحسن تعرضت للظلم وهي اجابت على سؤال حول الزواج المدني".
وفي حديث تلفزيوني كشف شربل أن "هناك 3000 حالة زواج مدني سنويا تتم في الخارج"، مؤكدا ان "مفاعيل الزواج المدني بحاجة الى قوانين"، لافتا الى ان "الذين خرجوا من تحت العباءة الدينية طوروا بلادهم".
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