حنكش :لا نحبذ التواصل مع النظام السوري ونحن مع المبادرة الروسية في ملف النزوح

أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش في حديث تلفزيوني انه "لا نحبذ التواصل مع النظام السوري ونحن مع المبادرة الروسية في ملف النزوح ونعترض على زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا التي تحمل المعاني السياسية".

وعلّق حنكش على تجميد نشاط النائب نواف الموسوي لسنة كاملة، قائلا: "حزب الله تلقّف الموضوع بسرعة وتلقف الاضرار التي قد تلحق بهكذا تصريح". وأكد انه "هناك رضى وثقة بشخص النائب سامي الجميّل الذي اثبت خلال الاربع سنوات ثباته ونظافته وفعاليته في مجلس النواب ونقل صوت الناس الى البرلمان من دون مساومة".

ورأى ان "الحكومة الحالية هي حكومة اضداد ومصالح، هل يمكن ان نفهم على ماذا يتفق أعضاؤها؟ فالكل مثلا متفق على الفساد وكأنه يتيم وكل فريق يلقي التهمة على الاخر".