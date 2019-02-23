بارود: كلام البطريرك الراعي حول الزواج المدني ممتاز

أكد وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أنه "عند تطبيق القانون والدستور لا لزوم للتصفيق"، مشيرا الى انه "عندما اصدرت تعميما في شباط من العام 2006 كان لتطبيق القوانين التي ترعى الحريات الفردية"، مشددا لى انه "علينا العودة للنصوص الدستورية التي تكفل حرية المعتقد".

وفي حديث تلفزيوني علق بارود على كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول الزواج المدني ملفت وممتاز مشيرا الى ان "تونس فرضت الزواج المدني الالزامي ونحن في لبنان بعد 70 عاما نتحدث عن زواج مدني اختياري".