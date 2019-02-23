أكد وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أنه "عند تطبيق القانون والدستور لا لزوم للتصفيق"، مشيرا الى انه "عندما اصدرت تعميما في شباط من العام 2006 كان لتطبيق القوانين التي ترعى الحريات الفردية"، مشددا لى انه "علينا العودة للنصوص الدستورية التي تكفل حرية المعتقد".
وفي حديث تلفزيوني علق بارود على كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول الزواج المدني ملفت وممتاز مشيرا الى ان "تونس فرضت الزواج المدني الالزامي ونحن في لبنان بعد 70 عاما نتحدث عن زواج مدني اختياري".
كانت هذه تفاصيل خبر بارود: كلام البطريرك الراعي حول الزواج المدني ممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.