الشامسي: زيارة دور الأيتام واجب وتقديم الدعم لهم أولوية انسانية مطلقة

أثنى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية حمد الشامسي على "الخدمات الخيرية التي تقدمها دار الايتام الاسلامية ومساهمة أهل الخير لمساعدة المحتاجين وتربيتهم وتعزيز قدراتهم وتمكينهم"، مؤكدا أن "الإمارات تؤكد مرة تلو الآخرى بأن غايتها الانسان دون أي اعتبارات آخرى. ونحن نزور هذه الدار الطيبة منذ تم تعييني سفيرا للبنان نتفقد أطفالها بشكل دوري ونستمع إلى المطالب والحاجات ونحاول الوقوف معهم كي نبث بهم الأمل بالمستقبل".

وأوضح أن "هذه المكرمات تأتي بتوجيهات من القيادة الإماراتية وبدعم سخي من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية" التي عودتنا دائما على اغاثة الملهوف والمحتاج"، موجها التحية لكل الجهات الاماراتية المانحة على المساعدات التي تقدمها في سبيل انجاح هذه الحملات والوصول إلى المستفيدين كافة الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم".

ولفت إلى أن "زيارة دور الأيتام واجب وتقديم الدعم لهم أولوية انسانية مطلقة، فكما زرنا ميتم "عش العصافير" للأرمن ثم "بيت اليتيم الدرزي" ها نحن في "دار الايتام الاسلامية" وسيكون لنا جولات على دور رعاية آخرى لتشمل يد العطاء كل الأطفال المحتاجين وكل يتيم".